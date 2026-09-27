Javier Martinez, presa una decisione sul suo futuro: spunta uno spoiler

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Javier Martinez ha trovato il successo nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. Dopo l’uscita dal reality show, l’uomo ha fatto ritorno alla pallavolo, facendo una stagione con la Terni volley academy, squadra che milita in A3. Un’esperienza in cui il compagno di Helena Prestes si è tolto qualche soddisfazione personale prima di lasciare la squadra e forse la pallavolo per sempre. A distanza di mesi, ecco che Javier Martinez è tornato a far parlare di sé per il suo futuro professionale. L’uomo infatti avrebbe deciso di provare a far carriera come attore. A lanciare lo scoop è stato Luca Calvani nel corso di un evento benefico avvenuto a Firenze dov’era presente il pallavolista argentino insieme alla fidanzata.

Javier Martinez pronto a far carriera come attore: lo scoop di Luca Calvani

Luca Calvani ha fatto uno spoiler sul futuro professionale di Javier Martinez. Lo chef-attore toscano ha dichiarato dal palco dell’evento Corri la vita avvenuto il 27 settembre a Firenze: “Javier oltre a lavorare come modello si sta impegnando… Oh sono passati due attori, fatti dare qualche consiglio, so che stai iniziando un percorso da attore”. Il 31enne avrebbe deciso di studiare recitazione per provare a diventare un attore dopo l’esperienza fatta al Grande fratello e quella più recente a The 50 Italia, la cui messa in onda è prevista per il prossimo anno. Non resta che attendere qualche tempo per vedere se l’uomo riuscirà a sbarcare nel piccolo schermo come artista.