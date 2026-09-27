Helena Prestes e Javier Martinez in love a Firenze: “Voi parlate…”

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Helena Prestes e Javier Martinez hanno preso parte a Corri la vita, una manifestazione benefica avvenuta a Firenze che raccoglie fondi per la lotta contro il tumore al seno. In questa circostanza, la coppia nata all’interno della casa del Grande fratello è salita sul palco dell’evento per lanciare alcuni importanti messaggi per sensibilizzare l’importante causa. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono apparsi a loro agio davanti a centinaia di persone accorse per vederli e per aderire a Corri la vita. Proprio Helena Prestes e Javier Martinez sono stati oggetto di alcune segnalazioni da parte dei fans che hanno avuto modo di vederli nel capoluogo toscano. Un utente ha pubblicato alcune foto dell’evento su X in cui si vede l’ex gieffino coccolare la compagna. Il fan ha corredato il tutto al seguente messaggio: “voi parlate solo perché siete invidiosi, guardate bene e rosicate perché loro a differenza vostra sono felici e voi no.”

Javier Martinez e Helena Prestes innamorati a Corri la vita

Javier Martinez e la compagna sono apparsi molto innamorati e complici mentre prendevano parte all’ultima edizione di Corri la vita, avvenuta a Firenze. Un altro fan che ha avuto modo di vedere da vicino la coppia ha scritto su X: “Sono molto carini, si abbracciano e lui la coccola molto. Sono due gran fighi.” Gli Helevier hanno fatto strage di cuori a Firenze, confermandosi ancora una volta tra le coppie più amate dal pubblico.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram