Helena Prestes e Javier Martinez, parole di elogio per la coppia: ecco da chi

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro a distanza di anni dal loro ingresso al Grande fratello. La coppia ha preso parte ad un evento benefico a Firenze in veste di testimonial. In questa circostanza, i due hanno riabbracciato Luca Calvani, che ha presentato la manifestazione. Lo chef-attore toscano ha usato parole di elogio per descrivere Helena Prestes e Javier Martinez. L’ex gieffino ha dichiarato mentre introduceva la coppia sul palco: “è stata un’edizione particolare dominata dall’effetto nei confronti di due ragazzi che si sono contraddistinti all’interno della casa per il loro percorso, che hanno saputo sopportare la difficoltà e anche delle situazioni spinose ma sono usciti a testa alta ma sopratutto sono usciti insieme come coppia. E’ una coppia che ha fatto appassionare gli italiani, a cui voglio molto bene e sopratutto hanno saputo rispondere alla chiamata mia e di Corri la vita..”.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno riabbracciato Luca Calvani

Helena Prestes e Javier Martinez hanno preso parte a Corri la vita, un evento benefico avvenuto a Firenze per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno. La coppia ha avuto modo di riabbracciare Luca Calvani, che ha presentato l’evento. I tre hanno dimostrato di aver mantenuto ottimi rapporti in seguito alla partecipazione al Grande fratello avvenuta due anni fa. Luca Calvani ha chiesto a gran voce la presenza degli Helevier alla manifestazione benefica avvenuta nelle scorse ore a Firenze.