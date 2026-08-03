Temptation Island, Soraya torna a parlare di Cristian e svela: “Nessun ripensamento”

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La storia d’amore tra Soraya e Cristian è giunta al termine dopo il percorso che hanno vissuto a Temptation Island e lei sta facendo i conti con moltissime critiche dopo il reality.

La maggior parte dei telespettatori si sono schierati dalla parte del ragazzo, lui nel villaggio non ha mai mancato di rispetto all’ex fidanzata a differenza sua che si è legata molto al single Dimitri. Vedendo i video lui ha sofferto molto, non si aspettava di vedere quel tipo di comportamento. Quando si sono confrontati un mese dopo Temptation Island ha però chiarito che la sua non era gelosia, lo ha ferito il modo in cui l’ha descritto perché non pensa affatto di essere come ha voluto far credere lei.

Dopo la rottura a Temptation Island Soraya ha avuto dei ripensamenti? Cosa ha detto sui social su Cristian

A distanza di qualche settimana dalla loro partecipazione a Temptation Island le loro strade continuano ad essere separate, lui è stato chiaro nel dire che non prova più nulla per l’ex fidanzata. Lei nei giorni scorsi riferendosi all’ex fidanzato ha ribadito che non pensava davvero tutto ciò che ha detto contro di lui, ha anche detto che è un ragazzo meraviglioso.

C’è chi ha pensato che possa aver avuto dei ripensamenti dopo che si sono detti addio, sui social però Soraya ha smentito dicendo che non ha parlato di nessun ripensamento. Ai fan ha spiegato che era la descrizione della sua persona e di quello che pensa di lui dal punto di vista personale e non relazionale. A detta sua resta coerente con le sue scelte ma non significa che deve odiare Cristian. Ha poi aggiunto: “Non mi sarei mai fidanzata con una persona che non stimo a livello di valori e personalità, ripeto questo non vuol dire che ho ripensamenti“.