Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 28 settembre 2026: Asiye non perdona Doruk, Emir esce dal coma

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, lunedì 28 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Doruk cercherà di riconciliarsi con Asiye ma lei non sembrerà affatto intenzionata a perdonargli il fatto che lui non le sia stato accanto nei momenti difficili. Intanto in prigione i compagni di cella di Ogulcan lo aggrediranno brutalmente, lui resterà vivo ma perderà molto sangue.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 28 settembre 2026: Ilknur vuole ricattare Sengul, Resul licenzia Suzan

In ospedale Emir si sveglierà dal coma, Ilknur però ha intenzione di ricattare Sengul infatti non la avvertirà. Il suo scopo è quello di farsi affidare Emel, in cambio convincerà la sorella a ritirare la denuncia contro suo figlio.

Akif e Resul non riusciranno ad ottenere l’appalto, Kayhan riuscirà a convincere il primo che Suzan lo abbia tradito perché è in combutta con Akif. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che l’uomo deluso deciderà di licenziare la sua assistente e lei non chiederà nessuna spiegazione perché sarà troppo turbata. Intanto Harika sarà davvero delusa perché la madre non è stata in grado di farsi valere.