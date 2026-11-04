La Promessa, arriva una super novità dalla Spagna: l’annuncio

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La Promessa continua il suo incredibile successo in Italia. La soap opera è seguita in media da quasi 1 milione di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Una messa in onda che è destinata a durare ancora per diversi anni. Dalla Spagna è arrivato una novità che siamo sicuri farà felici tutti i fans. RTVE ha deciso di rinnovare lo sceneggiato per una sesta stagione dopo gli ottimi ascolti registrati su La1. Di conseguenza, La Promessa continuerà ad intrattenere il pubblico italiano almeno fino al 2028. Una bella notizia per tutti i fans, ormai abituati a seguire le vicende di Manuel, Curro e Alonso sui teleschermi di Rete 4 dove ha trovato la sua collocazione da ormai diversi anni.

La Promessa rinnovata per una sesta stagione: in onda fino al 2028 in Italia

La Promessa è stata rinnovata per una sesta stagione in Spagna. Per questo motivo, la soap opera allungherà la propria messa in onda in Italia almeno fino al 2028. Al momento su Rete 4 è appena iniziata la quinta stagione dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni dello sceneggiato annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Cristobal, il quale scoprirà di essere il padre di Angela. Leocadia deciderà di tendergli una trappola per allontanarlo da Teresa. Inoltre Angela e Curro inizieranno ad organizzare il loro matrimonio dopo essersi messi alle spalle Lorenzo. Infine spazio a Teresa, la quale renderà pubblica la sua vera identità.

Curro e Angela de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)