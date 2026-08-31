Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 31 agosto 2026: Akif affronta Kaan, lui vuole rivelare tutto a Kadir

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.45 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, lunedì 31 agosto 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Kadir vuole costruirsi un solido futuro e inizierà a lavorare come rappresentante di libri. Durante il suo primo giorno di lavoro otterrà incredibili risultati battendo il record delle vendite e festeggerà il suo successo con la sua famiglia. Intanto, sollecitato da Harika e Suzan, Kaan dirà ad Omer che sta prendendo in considerazione l’idea di citare Akif in giudizio per poter ottenere il riconoscimento.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 31 agosto 2026: Kaan umiliato da Akif, lui dà appuntamento a Kadir per dirgli chi ha ucciso Veli

Dopo aver ascoltato di nascosto le parole di Kaan Sengul racconterà tutto a Nebahat e lei lo riferirà al marito per proteggere l’eredità dei suoi figli. In preda alla furia Akif affronterà Kaan e dopo averlo umiliato lo manderà via dalla scuola.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Kaan dopo aver visto un video nella chiavetta che Omer gli ha prestato ha scoperto la verità sulla morte di Veli. Il ragazzo deciderà di lasciare a Kadir una lettera, vuole raccontargli chi ha ucciso suo padre infatti gli darà appuntamento in un caffè.