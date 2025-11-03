[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Troppi barbieri e parrucchieri”: arriva un limite massimo per Comune?

Ecco cosa prevede la proposta di legge della Lega: il ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisca il limite massimo delle abilitazioni conseguibili in ciascun Comune ogni anno e per i prossimi cinque anni, tenendo contro della densità degli esercizi commerciali attivi, della popolazione residente e del flusso turistico. Lo stesso ministero, secondo la proposta, deve definire i criteri di valutazione delle richieste considerando qualifiche professionali, esperienze documentate e grado di innovazione e specializzazione dei servizi proposti.

Secondo gli ultimi dati, in Italia sono attivi circa 90mila saloni di parrucchiere: ciascuno serve in media 650 abitanti. Dal punto di vista geografico, la distribuzione maggiore di parrucchieri si trova nel Settentrione, con il 46,4% del totale. Segue il Meridione con il 24%, il Centro con il 19,9% e le isole con il 9,7%.