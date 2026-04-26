Grande fratello vip, chi è il presunto fidanzato di Francesca Manzini? Svelata l’identità

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Francesca Manzini è tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip, che terminerà il prossimo 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. L’imitatrice è finita al centro dell’attenzione in queste ultime ore dopo aver rivelato ai suoi compagni d’avventura di avere un fidanzato fuori. Parole che hanno sorpreso alcuni all’interno della Casa, che l’hanno accusata di essere una bugiarda visto che aveva sempre detto di essere single. A distanza di ore dalla rivelazione, ecco che Lorenzo Pugnaloni avrebbe rivelato l’identità del presunto fidanzato di Francesca Manzini. L’esperto di gossip ha fatto sapere: “Secondo diverse fonti, Matteo Angioli sarebbe un professionista impegnato nel mondo politico e dell’attivismo civile. In particolare, è stato indicato come figura vicina al Partito Radicale e come segretario generale del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”.

Grande fratello vip, Francesca Manzini fidanzata con Matteo Angioli

L’imitatrice sarebbe fidanzata con Matteo Angioli come rivelato da alcune indiscrezioni. La protagonista del Grande fratello vip avrebbe quindi mentito a tutti in merito alla sua vita privata. Una bugia che ha colpito Raimondo Todaro, il quale è apparso visibilmente deluso con Francesca Manzini. L’ex maestro di Ballando con le stelle ha detto durante un confronto con la sua compagna di Grande fratello vip: “Perché devi fare la telenovela? Io sono uguale a loro? Io ti ho mai chiesto qualcosa di questa situazione? Sei tu che me ne hai parlato e volevi dei consigli! e io a sto punto ti ho dato dei consigli sbagliatissimi, perché ti ho dato dei consigli sulla base di informazioni sbagliate”.