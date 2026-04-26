Ex gieffino, dolcissima dedica per Javier Martinez: cosa ha fatto

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Javier Martinez ha appena lasciato Terni dove ha giocato per la squadra locale di pallavolo. Il pallavolista argentino ha raggiunto Helena Prestes a Lecco dove lei ha comprato un attico di lusso. Nel corso delle ultime ore, l’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede all’interno di un ristorante insieme a Mattia Fumagalli con la seguente didascalia: “Sorrisi naturalissimi”. L’ex pallavolista della Terni volley academy ha ritrovato l’ex gieffino, che abita in un paesino vicino a Lecco. Proprio Mattia Fumagalli ha dato il suo personale benvenuto nella cittadina lombarda al 31enne con una dolcissima dedica. L’uomo ha repostato la storia di Javier Martinez con il seguente commento: “benvenuto a casa.”

Javier Martinez e Mattia Fumagalli, nuovi vicini di casa

Il pallavolista argentino è rimasto in ottimi rapporti con Mattia Fumagalli, conosciuto all’interno del Grande fratello e da oggi suo nuovo vicino di casa. Javier Martinez pronta contare sull’appoggio del maestro di sci per navigare in questa nuova avventura leccese. Nei giorni scorsi, l’uomo aveva salutato Terni con una storia su Instagram che aveva fatto commuovere i suoi sostenitori. Il compagno di Helena Prestes aveva pubblicato la foto del palazzetto della cittadina ternana con la seguente didascalia: “Grazie”. Un’esperienza breve che tuttavia ha regalato grandi emozioni al pallavolista argentino.