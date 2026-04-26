Oroscopo settimanale di Branko dal 27 aprile al 3 maggio e classifica per tutti i segni: Ariete domina con 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 27 aprile al 3 maggio, i nativi dell’Ariete godono di una passione alle stelle grazie al supporto di Luna e Venere. I Gemelli dominano la scena sociale e professionale, sfruttando un cielo favorevole per trionfare negli affari e nell’amore. I nati sotto il segno del Leone vivono un momento di riscatto e dinamismo, aperti a viaggi e nuove avventure che spezzano definitivamente la routine.

Oroscopo da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Aprile si chiude in bellezza per te, Ariete. Grazie alle previsioni astrologiche di Branko, scopri che la Luna ti regala un’emozione speciale, mentre Venere si posiziona in un punto focale dello zodiaco, pronta a offrirti su un piatto d’argento un incontro indimenticabile o una rivelazione sorprendente. Domenica, l’elettrico Urano ti darà una scossa rigenerante: al fianco del pianeta dell’amore, è pronto a dare una svolta positiva alla tua routine. Ti senti al top, con una passione alle stelle. Le affinità migliori? Con il Leone vivrai sensazioni intense, mentre con la Bilancia sarà un magnetico gioco di sguardi. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – È tempo di congedarti da Venere e Urano: dopo sette anni vissuti intensamente per rivoluzionare la tua esistenza, le stelle ti concedono finalmente una tregua. Secondo l’oroscopo di Branko, recupererai quella natura pacifica che ti contraddistingue, dedicando ampi spazi al riposo e alla cura della tua immagine. Per te, d’altronde, stare bene con se stessi significa essere belli fuori. Non farti però cullare troppo dalla pigrizia: sul fronte finanziario il ferro va battuto finché è caldo. Un piccolo investimento o un colpo di testa in ricevitoria potrebbero regalarti una sorpresa inaspettata. Affinità elettive: lasciati cullare dalle dolci parole della Vergine o riannoda i fili del passato con un segno dei Pesci. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – Preparati a un fine settimana da protagonista! Secondo le previsioni astrologiche di Branko, sarai tu a dominare la scena, grazie al sostegno prezioso di Luna, Venere e Urano. Davanti a te si apre un cielo limpido che ti permette di trionfare in ogni campo: dal batticuore degli affari alla scintilla dell’arte. Non lasciare nulla al caso e coltiva con cura i tuoi contatti sociali: sono il tuo passaporto per il successo. E se cerchi solo un po’ di divertimento? Hai a disposizione un’infinità di flirt tra cui scegliere. L’incontro giusto: con l’Ariete è per sempre; con lo Scorpione vivrai un’avventura che non dimenticherai. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – Stai attraversando giorni carichi di energia, di quelli che ti costringono a guardarti allo specchio senza filtri per capire chi sei davvero. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, il cielo ti impone di fare ordine tra le tue priorità: cosa conta di più tra carriera, successi personali e battiti del cuore? Con Venere e Urano che si muovono silenziosi alle tue spalle, il messaggio è chiaro: fidati del tuo sesto senso. Non lasciare che la stanchezza diventi scoraggiamento. Dedica tempo al tuo benessere psicofisico e mantieni la calma, sia nelle trattative di lavoro che nelle questioni sentimentali. Affinità elettive: il Toro è il porto sicuro dove trovare protezione, mentre il Sagittario ha la medicina giusta per il tuo umore: l’allegria. (3 stelle, settimana buona)

Branko, oroscopo e classifica dal 27 aprile al 3 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Il momento del riscatto è arrivato. L’oroscopo di Branko parla chiaro: il cielo sta onorando le sue promesse e tu sei il protagonista. Con l’ingresso di Venere nel tuo segno amico venerdì, la tua vita sociale decolla tra nuovi incontri e stimoli inediti. Domenica, Urano darà il colpo di grazia alla noia, trasformando radicalmente il tuo modo di stare con gli altri. Hai voglia di cambiare aria? Fatelo! Questo cielo non conosce frontiere e ti invita a viaggiare, anche nel cuore. L’incontro giusto: un Cancro ti regalerà gioia, mentre un Sagittario porterà notizie strepitose. (5 stelle, settimana ottima)

Vergine – L’oroscopo di Branko ti vede protagonista: con il Sole nel tuo elemento e il sostegno di Giove, la tua marcia trionfale non si ferma. Tuttavia, qualche nuvola all’orizzonte suggerisce prudenza, specialmente in vista di domenica, quando Urano entrerà nel vivo. Il messaggio è chiaro: basta restare ancorati a metodi obsoleti o a una mentalità polverosa. È tempo di abbracciare la tecnologia e rinnovare i tuoi strumenti. Buttati nel futuro con coraggio! Affinità: scintille assicurate con i Pesci, mentre con lo Scorpione l’eros resta altissimo. (4 stelle, settimana molto buona)

Bilancia – Le previsioni astrologiche di Branko segnalano un cambio di rotta decisivo. Quel fastidioso incendio che proveniva dall’Ariete si sta finalmente estinguendo e, con esso, svanisce anche il nervosismo che ha appesantito il tuo rapporto di coppia. Certo, non tutto si risolverà con un colpo di spugna: le incertezze portate da Saturno e le ambiguità di Nettuno restano sullo sfondo, ma non temere. Dai Gemelli soffia un vento fresco e vigoroso, pronto a portarti opportunità imperdibili e una ventata di novità. Che si tratti di business o di sentimenti, questo è il momento della rinascita. Incontri top: i Gemelli ti regaleranno gioia pura, mentre con il Capricorno si riaccenderà la speranza. (4 stelle, settimana molto buona)

Scorpione – Il peggio è alle tue spalle. Anche se il Sole ti guarda ancora storto, l’atmosfera si rasserena drasticamente: venerdì Venere smette di ostacolarti e domenica, finalmente, saluti Urano dopo sette anni di tempesta. Puoi tirare un sospiro di sollievo. Quei fastidiosi intoppi tecnologici e quella fatica cronica nel restare al passo con i tempi diventeranno solo un ricordo sbiadito. Anche l’amore cambia marcia: il tuo rapporto di coppia ritrova la bussola e, se il cuore è libero, sei pronto a infiammarti per una nuova causa o un nuovo incontro. Affinità top: il Toro non è più un miraggio, con il Cancro fiorisce la tenerezza. (4 stelle, settimana molto buona)

La settimana 27 aprile-3 maggio secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – La tua situazione astrale è ancora solida, ma richiede un piccolo cambio di rotta. Sintonizzati sulle novità che bussano alla porta della tua vita privata e professionale. Aprirti a una mentalità più moderna e cosmopolita ti aiuterà a mantenere la serenità con il partner e i soci, superando ogni barriera fisica grazie ai nuovi strumenti digitali. Non temere: la tua proverbiale adattabilità ti guiderà in questa transizione. Incontri speciali: punta sull’Acquario se cerchi una visione futuristica, o sull’Ariete per una complicità travolgente. (4 stelle, settimana molto buona)

Capricorno – Secondo l’oroscopo di Branko, Venere sta per salutare il tuo settore dei sentimenti. Ti ha sostenuto proprio quando il cuore ne aveva più bisogno: ora è il momento di guardare negli occhi chi ti è rimasto accanto e dire un “grazie” sincero. Nulla era dovuto, ricordalo. Ma non temere, la stella della bellezza non sparisce; si sposta semplicemente sulla tua carriera. Con l’ingresso di Urano nello stesso settore, preparati a una ventata di modernità e trasformazioni profonde nei prossimi anni. Dovrai essere agile e pronto a cogliere al volo occasioni inedite. Affinità top: buttati con un Leone, è il momento di confessare tutto. Cerchi brio? Una Bilancia saprà conquistarti. (3 stelle, settimana buona)

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, è tempo di slacciare le cinture e lasciarsi trasportare. Non hai ancora trovato l’amore? Questione di poco, è dietro l’angolo. Sei già in coppia? La fiamma brucerà ancora più forte, alimentata da un cielo che ti regala una grinta fuori dal comune. Venere ti regala stabilità emotiva, mentre Urano ti proietta verso dimensioni futuristiche. La tua fantasia non ha limiti: se sei un artista, saprai usare i mezzi più moderni per dare vita a visioni straordinarie che lasceranno tutti a bocca aperta. Impossibile starti dietro quando corri così veloce verso il domani. Amore, trionfi e fortuna ti aspettano. L’incontro giusto: un partner Acquario per sognare in grande, o una Vergine per ritrovare un equilibrio perfetto. (5 stelle, settimana ottima)

Pesci – Immagina la tua esistenza come un mare che non dorme mai: ogni onda porta con sé una sorpresa o uno stimolo diverso. È in questo eterno divenire che trovi la tua forza, riuscendo a ribaltare le difficoltà in preziose opportunità. Leggendo l’oroscopo di Branko, emerge una svolta importante: Urano entra nei Gemelli, andando a scuotere il settore che per te rappresenta il focolare e i legami di sangue. Nei prossimi sette anni la parola d’ordine sarà “rinnovamento”. Dovrai trovare soluzioni fuori dagli schemi per situazioni mai vissute prima. La creatività non ti difetta di certo, ora tocca a te crederci. L’incontro giusto: punta sul Capricorno, un porto sicuro su cui fare affidamento. Il brivido i Gemelli ti stuzzicheranno con giochi di seduzione intriganti. (4 stelle, settimana molto buona)