Helena Prestes e Javier Martinez, la nuova vita a Lecco inizia con un problema: il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro a distanza di ormai quasi 2 anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello dove hanno trovato l’amore e il successo. La coppia ha deciso di iniziare una nuova vita a Lecco dopo aver passato alcuni mesi a Terni dove lui giocava con la squadra locale di pallavolo. In queste ore, il pallavolista argentino ha raggiunto la modella influencer nella cittadina davanti al Lago di Como. Una nuova avventura che è subito partita con un piccolo problema come rivelato da Helena Prestes nel suo canale d’Instagram. La donna ha postato un video in cui riprende Javier Martinez alle prese con un piano cottura ad induzione. L’ex gieffina ha dichiarato: “hai scelto la vita semplice e non hai pensato. Cos’è questo fornello qui del 2023? Adesso come fa con la pentola?”

Helena Prestes, primi problemi a Lecco

Gli Helevier hanno inaugurato la nuova vita a Lecco con qualche piccolo problema. La coppia ha dimostrato di avere alcuni problemi con un piano cottura ultimo modello poichè sprovvisti di pentole adatte all’induzione. In un altro video postato su Instagram, Helena Prestes è apparsa distesa su di un letto, da cui ha fatto sapere: “Non so voi ma io voglio alzarmi e voglio fare le cose, ma sono in questa condizione. Mi stressa di brutto stare ferma. Mamma mia perché? Ho una voglia di vivere ma sto così”. La 35enne di San Paolo è apparsa visibilmente provata, non essendosi del tutto ripresa dall’influenza che aveva preso nei giorni scorsi come aveva rivelato lei stessa sui social.