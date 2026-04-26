Affari Tuoi, Nunzio in finale con due pacchi blu e 300.000 euro: quanto ha guadagnato l’agricoltore in questa puntata

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Tocca a Nunzio giocare la sua partita finale ad Affari Tuoi, e quella del 26 aprile si trasforma in un viaggio carico di tensione e speranza, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Il concorrente abruzzese, con il suo sorriso contagioso e autentico, entra in studio accompagnato dalla sorella, portando con sé non solo un sogno, ma anche una storia fatta di semplicità e radici profonde. La sfida contro il Dottore si snoda come una montagna russa di emozioni, tra slanci di entusiasmo e attimi di pura incertezza.

Chi è Nunzio, l’agricoltore abruzzese della puntata di Affari Tuoi del 26 aprile

Nunzio arriva da Celano, un piccolo comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo, dove poco più di diecimila anime condividono ritmi lenti e tradizioni solide. Nella vita fa l’agricoltore e racconta con orgoglio il suo lavoro: coltiva ogni genere di prodotto a 850 metri sul livello del mare, su un terreno che un tempo era un lago. Un dettaglio che incuriosisce e diverte, tanto che Stefano De Martino scherza con leggerezza, insinuando che quelle parole sembrino imparate a memoria, strappando un sorriso generale.

Accanto a lui c’è la sorella Loreta, 27 anni, studentessa universitaria, che sta per concludere il suo percorso in Ingegneria Chimica. Anche lei vive a Celano e rappresenta un punto fermo, uno sguardo complice che accompagna ogni scelta e ogni esitazione.

La partita: vinti 8 mila euro grazie a Gennarino

Con il pacco numero 2 tra le mani, Nunzio costruisce la sua partita passo dopo passo. Nei primi tre tiri trova Gennarino e porta a casa 8.000 euro, un inizio che accende l’entusiasmo e che sembra promettere bene. I pacchi si aprono alternando blu e rossi, mentre i premi più importanti restano in gioco ancora per un po’, alimentando la tensione. La serata ha anche un sapore speciale: è l’ultima volta che lo studio si anima sulle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Herbert e De Martino colgono il momento per augurargli buona fortuna in vista dell’Eurovision Song Contest 2026, creando un’atmosfera di festa e saluto.

Il finale di Nunzio

La partita prosegue e i 300.000 euro resistono fino alle fasi finali, insieme a due pacchi blu. È qui che Nunzio si trova davanti alla scelta decisiva. Dopo aver ascoltato le proprie sensazioni e forse anche il battito accelerato del cuore, decide di accettare l’assegno da 27.000 euro, senza cambiare il suo pacco. Una decisione che si rivela lucida e vincente, perché dietro quell’alternativa si nascondeva proprio un pacco blu.

Alla fine, tra assegno e vincite accumulate, Nunzio torna a casa con 35.000 euro e una storia da raccontare. Un’avventura fatta di emozioni vere, piccoli colpi di scena e scelte coraggiose, che resta impressa come una di quelle partite che non si dimenticano facilmente. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi va in onda fino a luglio inoltrato ma si ferma 17 volte per i Mondiali: le date