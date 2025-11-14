Trentennale istituzione Parco Nazionale del Gargano, sabato 15 novembre a San Nicandro Garganico convegno dal titolo “La fauna protetta nel Parco Nazionale del Gargano, il giusto equilibrio tra uomo e natura”
Si svolgerà sabato 15 novembre, a partire dalle 10.00 nell’Aula consiliare del Comune di San Nicandro Garganico, il convegno dal titolo “La fauna protetta nel Parco Nazionale del Gargano, il giusto equilibrio tra uomo e natura”.
L’incontro, organizzato dall’Ente Parco in collaborazione con i Gruppi di Ricerca Ecologica, rientra nel calendario degli eventi dedicati al trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano.
Il convegno sarà aperto dai saluti del Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro; del Sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale; del presidente provinciale di Coldiretti, Mario De Matteo; del presidente provinciale di Confagricoltura, Filippo Schiavone; del presidente dei Gruppi di Ricerca Ecologica della Puglia, Costantino Montemitro.
I lavori proseguiranno con gli interventi di Vincenzo Stabile, in rappresentanza dei Gruppi di Ricerca Ecologica; di Nadia Piscopo, ricercatrice dell’Università “Federico II” di Napoli; di Luigi Esposito, docente di Gestione Faunistica e delle Aree Protette all’Università “Federico II” di Napoli; di Lorenzo Gaudiano, esperto in gestione e conservazione della fauna; di Stefano Lauriola, medico veterinario dell’Asl Foggia.