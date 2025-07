[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia a Montalto di Castro: diciassettenne muore sepolto dalla sabbia.

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia il pomeriggio del 10 luglio a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Riccardo Boni è morto in spiaggia dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia. Il diciassettenne avrebbe scavato una buca profonda circa un metro e mezzo e si sarebbe calato all’interno, quando improvvisamente le pareti di sabbia hanno ceduto, seppellendolo completamente. «Aveva costruito un tunnel – ha raccontato un bagnante – e avrebbe voluto entrare da una parte e uscire dall’altra». Quel passaggio che doveva essere un gioco si è trasformato in trappola: il diciassettenne muore, inghiottito da quella buca che aveva scavato con le sue stesse mani. I primi a rendersi conto della scomparsa sono stati proprio i familiari. Il padre Il padre, i bagnanti e i bagnini hanno iniziato disperatamente a scavare. Il ragazzo è stato trovato solo 40 minuti dopo e per lui non c’era nulla da fare. «È una tragedia che colpisce profondamente tutta la comunità», ha commentato il sindaco della località, esprimendo il cordoglio alla famiglia.