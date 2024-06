“Stessa spiaggia stesso mare” ma non è lo stesso il prezzo. 226 euro in media a settimana per il relax in spiaggia

Caro ombrelloni: nel mese di agosto gli italiani spenderanno in media 226 euro a settimana per il relax in spiaggia.

L’estate è ufficialmente cominciata, si aprono gli ombrelloni e con essi i portafogli. Da quanto emerge da un’indagine di Altroconsumo, gli italiani spenderanno in media 226 euro a settimana per un ombrellone e due lettini. Sono state raccolte le tariffe di oltre 200 stabilimenti balneari in 10 città italiane, dalla prima alla quarta fila. Dall’indagine emerge un caro ombrelloni pari al 4% rispetto all’anno scorso.

Spiagge e tariffe

Nella settimana dal 4 al 10 agosto la prima fila costerà circa 226 euro e dalla quarta all’ultima la cifra si aggira sui 186 euro. Alassio è la città più cara: per un ombrellone, due lettini e una sdraio, i prezzi oscillano tra i 392 euro e i 314 euro, a seconda della vicinanza al mare. Poco sopra i 200 euro gli stabilimenti di Alghero, Gallipoli e Viareggio. In Riviera per un ombrellone e due lettini sono necessari tra i 225 e i 125 euro. Gli stabilimenti meno cari sono a Senigallia, e Lignano dove i prezzi variano mediamente tra i 160 e i 130 euro. A Taormina e i Giardini di Naxos non si è registrato nessun rincaro, ma i prezzi restano molto alti.

Sul Gargano prezzi invariati

Non si registrano incrementi sostanziali sulle spiagge del Gargano. Durante la bassa stagione per un ombrellone e due lettini, i prezzi si aggirano tra 15 e 20 euro al giorno. Ad Agosto però, insieme al caldo anche i prezzi saranno roventi: per un ombrellone e due lettini la cifra si aggira mediamente sui 25-30 euro e in qualche stabilimento balneare si arriverà ai 40 euro al giorno, senza sorprese rispetto agli anni passati.