Tragedia a Manfredonia, morta musicista 30enne: gli inquirenti indagano sull’ipotesi del suicidio

Una tragedia ha scosso la comunità sipontina. Una ragazza di circa 30 anni è venuta a mancare nel corso della mattinata. Una giornata in cui la tristezza si alterna al dolore per la perdita di una cara cittadina. La giovane era molto conosciuta in città, essendo inserita in importanti attività in ambito musicale. La notizia della sua prematura dipartita ha raggiunto rapidamente molti concittadini, generando un immenso dispiacere.

Ragazza trovata morta al Manfredonia: ipotesi suicidio

Da questa mattina circola la triste notizia sui social, dove sono apparsi numerosi post di cordoglio. Amici e conoscenti ricordano la giovane con immenso affetto, descrivendola come una persona solare e piena di vita. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Sul posto in cui è stato rinvenuto il corpo sono intervenuti il 118 e le autorità competenti. Al momento l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del suicidio. Gli inquirenti dovranno ricostruire le dinamiche per stabilire con essettezza che si tratti di suicidio.