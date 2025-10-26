[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, giovane musicista morta ai Comparti. Ipotesi suicidio

MANFREDONIA – Città sotto shock: questa mattina, in zona Comparti, una giovane musicista ha perso la vita. Si ipotizza un suicidio.

Il messaggio degli amici della New Generation Wind Orchestra

“Cara e dolce Alessandra, mai avremmo voluto sentire la triste notizia del folle e disperato gesto che ti ha portato via da tutti noi. Lasci un enorme vuoto nei cuori della tua famiglia musicale. Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi”.

Le circostanze del gesto sono ancora al vaglio delle autorità ed al momento non si esclude nulla.