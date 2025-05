Tradimento tradisce i fan: la soap slitta in piena notte?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È ufficiale: venerdì 30 maggio 2025, la soap turca “Tradimento” non andrà in onda nel consueto prime time su Canale 5, ma slitterà in seconda serata, con inizio previsto alle 23:15. Una decisione che ha colto di sorpresa i numerosi fan della serie, abituati a seguire le vicende della giudice Güzide e della sua famiglia in prima serata. Il motivo di questo cambio di palinsesto è legato alla messa in onda dell’ultima puntata stagionale di “Uomini e Donne”, il talk show condotto da Maria De Filippi. L’episodio, dedicato alla scelta del tronista Gianmarco Steri, è stato programmato eccezionalmente in prime time, occupando lo slot abituale di “Tradimento”.

Tradimento spostato: la reazione dei fan

La notizia del cambio di programmazione ha scatenato l’ira dei fan della soap, che hanno espresso il loro disappunto sui social network. Molti hanno criticato la decisione di Mediaset, accusando l’emittente di non rispettare il pubblico fedele di “Tradimento” e di privilegiare un programma come “Uomini e Donne” a discapito della qualità narrativa della soap turca. Alcuni spettatori hanno dichiarato che non seguiranno l’episodio in seconda serata, ritenendo l’orario troppo scomodo, mentre altri hanno minacciato di abbandonare definitivamente la serie se simili cambiamenti dovessero ripetersi in futuro.

Cosa succede nell’episodio del 30 maggio

Nonostante lo spostamento in seconda serata, l’episodio di “Tradimento” del 30 maggio promette colpi di scena e momenti di alta tensione. Secondo le anticipazioni, Vahit farà ritorno a Istanbul con l’intento di vendicarsi, ma verrà umiliato e cacciato da Mualla. Quest’ultima, inoltre, comunicherà la sua decisione di portare il figlio Behram in Svizzera per curarlo, nascondendo però la verità sulla sua morte. L’episodio si preannuncia quindi ricco di emozioni, con sviluppi cruciali nella trama che potrebbero cambiare le sorti dei personaggi principali.

Un cambio temporaneo?

Secondo quanto riportato da fonti interne a Mediaset, il cambio di palinsesto dovrebbe essere un evento isolato, legato esclusivamente alla messa in onda speciale di “Uomini e Donne”. A partire dalla settimana successiva, “Tradimento” dovrebbe tornare al suo consueto orario in prima serata. Tuttavia, il cambio di programmazione della soap ha messo in luce la delicata questione del rispetto del pubblico e della coerenza nella gestione dei palinsesti televisivi. Mentre “Uomini e Donne” si prepara a chiudere la stagione con un episodio speciale, i fan della serie dovranno fare i conti con un orario scomodo e la sensazione di essere stati messi in secondo piano. Resta da vedere se Mediaset terrà conto delle proteste e adotterà misure per garantire una programmazione più stabile e rispettosa delle aspettative del pubblico.