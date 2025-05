Uomini e Donne via da Canale 5 oggi 29/5: cosa andrà in onda?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I telespettatori affezionati di “Uomini e Donne” si troveranno oggi, giovedì 29 maggio 2025, di fronte a una sorpresa sicuramente poco gradita: il consueto appuntamento pomeridiano con il dating show di Maria De Filippi non sarà trasmesso su Canale 5. State tranquilli! A tutto c’è una spiegazione e, come potrete facilmente intuire, la pausa dello storico dating show condotto da Maria De Filippi è solamente temporanea. Andiamo ora a vedere perchè “Uomini e Donne” è in pausa, cosa sarà trasmesso al suo posto e quando tornerà su Canale 5.

Perché “Uomini e Donne” non va in onda oggi 29 maggio 2025

La puntata di oggi di “Uomini e Donne” non sarà trasmessa su Canale 5. La decisione è stata presa per creare attesa in vista dello speciale in prima serata previsto per domani, venerdì 30 maggio 2025, durante il quale il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta tra le corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. La trasmissione si prende quindi una breve pausa per concentrare l’attenzione sull’evento speciale imminente, che promette emozioni forti e colpi di scena.

Cosa andrà in onda al suo posto?

Al posto di “Uomini e Donne”, il pomeriggio di Canale 5 seguirà la seguente programmazione:

13:40 – L’Isola dei Famosi

13:45 – Beautiful

14:10 – Tradimento

14:45 – L’Isola dei Famosi (daytime)

16:25 – The Family

17:00 – Pomeriggio Cinque

Nonostante la momentanea assenza di “Uomini e Donne” possiamo dire che tale programmazione offra agli spettatori una varietà di contenuti, dalle soap opera ai reality show, per intrattenere il pubblico durante l’assenza temporanea del dating show. Riguardo a Gianmarco Steri, il tronista si trova ora al capitolo conclusivo del suo percorso nel programma, pronto a prendere la decisione più attesa: scegliere tra le due corteggiatrici rimaste in gioco, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Entrambe hanno saputo costruire con lui legami profondi, seppur differenti, riuscendo a toccare corde emotive distinte del giovane. Una scelta tutt’altro che semplice, che ha spaccato anche il pubblico: da una parte chi tifa per la dolcezza riservata di Cristina, dall’altra chi vede in Nadia una passione più travolgente e sincera. I fan del programma possono quindi prepararsi per l’evento speciale di domani sera, che promette di essere ricco di emozioni e sorprese.