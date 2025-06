Tradimento e La notte nel cuore cambio di programmazione per luglio: tutte le novità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento e La notte nel cuore sono due serie tv molto amate dal pubblico italiano. Le vicende di Guzide e Sumru hanno collezionati ottimi ascolti in queste settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Tuttavia con l’arrivo dell’estate, entrambe subiranno un importante cambio di programmazione. In particolare, Tradimento non andrà più in onda in prima serata nel mese di luglio. Stando a quanto riportato da Blasting News, la serie tv con Guzide e Sezai verrà trasmessa solo al pomeriggio per permettere la messa in onda in prima serata di Battiti Live, che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò Devitiis, che debutterà alla conduzione dopo essere stato per tanti anni inviato de Le Ieene, lo storico programma di Italia Uno.

Tradimento si ferma in prima serata, La notte nel cuore prosegue la messa in onda a luglio

Se Tradimento si fermerà in prima serata per il mese di luglio su Canale 5, chi invece continuerà la sua messa in onda è La notte nel cuore. La serie tv che narra le vicende di Nuh e Melek andranno in onda tutte le domeniche sere salvo cambiamenti dell’ultimo momento. Proprio la dizi turca tornerà stasera 8 giugno con un nuovo appuntamento che si annuncia ricco di colpi di scena. Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sumru rimarrà intrappolata in una casa di campagna in fiamme. La donna gravemente intossicata dal fumo verrà salvata da Nuh. Dopo l’incendio, tutti i membri della famiglia Sansalan inizieranno a vedere Nuh e Melek come due eroi mandati dalla divina provvidenza per salvare la vita a Sumru e Nihayet. Proprio Samet deciderà di ringraziare Nuh offrendogli un lavoro come autista per la sua famiglia.