Tradimento quando e come finisce su Canale 5? Tutto sul finale della serie tv

Tradimento è la serie tv che ha appassionato milioni di telespettatori in Italia. Debuttate un anno fa sui teleschermi di Canale 5, le vicende con protagonista l’attrice Vahide Percin hanno collezionato ascolti importanti sulle reti Mediaset. Dopo aver siglato importanti ascolti in Italia, ecco che la dizi turca si appresta a chiudere i battenti con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete si apprende che l’ultima puntata di Tradimento andrà in onda il 28 novembre in prima serata salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Le vicende ambientate in Turchia saluteranno così il pubblico italiano dopo aver regalato grandi emozioni.

Tradimento: ecco cosa succede nel finale di stagione

Ma cosa succederà nel finale di stagione di Tradimento che andrà in onda a fine novembre su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Ipek si darà alla fuga per non essere arrestata come l’assassina di Serra. La donna prima sequestrerà Azra e poi troverà alloggio nell’hotel di Oltan, travestendosi da cameriera. In questo frangente, la donna avrà un confronto con il marito dove accadrà la tragedia. Tolga, sopraggiunto sulla scena, perderà la vita per fermare la lite divampata tra i due. L’uomo verrà colpito da un colpo d’arma da fuoco sparato da Ipek. Ma Tolga non sarà l’unico a morire nel finale di stagione della serie tv perché anche Yesim uscirà di scena. La donna perderà la vita travolta da un auto mentre si stava recando alla stazione dei treni. Per questo motivo, Oyku verrà affidata alle cure di Guzide.