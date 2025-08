Io sono Farah allunga su Canale 5: il cambio di programmazione per la serie tv da record

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah ha debuttato negli scorsi giorni con un clamoroso successo di ascolti. Anche ieri 31 luglio, la serie tv turca con protagonista Demet Ozdemit ha registrato il 25% di share per quasi 3 milioni di telespettatori. Ascolti da record per le vicende di una madre e di un figlio gravemente malato. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan della serie tv. Stando a quanto riportato da Blasting News, Io sono Farah andrà in onda a partire dalle ore 15:15 fino alle 17:15 sui teleschermi di Canale 5. La serie tv allungherà così di durata di circa 20 minuti. Una novità accolta con gioia da parte dei fan che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà tra la dottoressa e il misterioso Tahir.

Io Sono Farah anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Io sono Farah in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv con Demet Ozdemir rivelano che Kaan si recherà sotto casa di Semiha con l’intenzione di offrirle del denaro come risarcimento per la morte del figlio. Il giovane verrà fermato da Gonul che gli chiederà di salire in casa. Ma una volta davanti a Semiha, Kaan scapperà via sconvolto. Nel frattempo, la madre di Kerim verrà condotta in un ospedale improvvisato dove, sotto richiesta di Tahir, curerà i suoi uomini feriti. Tahir, invece, confiderà ad Ali Galip di aver trasgredito ad un suo ordine, assumendosene le conseguenze. L’uomo, per punizione, verrà affidato alla famiglia Karaman, che proverà ad ucciderlo.