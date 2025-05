Tradimento, come finisce la serie tv turca di Canale 5? Svelato il finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin, già vista nei panni di Hunkar Yaman in Terra amara, collezionano ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che seguono la serie tv in televisione. Nel corso delle ultime ore, il portale Blasting News ha annunciato quando si concluderà la seconda e ultima stagione di Tradimento attualmente in onda in Italia. Secondo le indiscrezioni si apprende che le vicende di Guzide, Sezai e Tarik termineranno per il mese di novembre/dicembre sui teleschermi di Canale 5. Ci sono quindi ancora tante puntate prima del finale di stagione della dizi turca che si annuncia ricco di incredibili colpi di scena per la gioia dei fan.

Tradimento, anticipazioni sul finale della serie tv turca

La serie tv turca terminerà la sua messa in onda per il mese di novembre/dicembre su Canale 5. Un finale ricco di incredibili colpi di scena. Le anticipazioni sull’ultima puntata di Tradimento raccontano che ci sarà una duplice uscita di scena. Se Tolga perderà la vita per mano di Ipek, Yesim troverà la morte sotto un tram. Umit infatti sarà raggiunto da una lettera in cui scoprirà che la moglie di Tarik ha prematuramente perso la vita. Il pubblico assisterà ad un salto temporale di un anno: Guzide e Sezai diventeranno i genitori adottivi della piccola Oyku, la figlia della defunta Yesim. Oylum, invece, risulterà essere incinta di un bambino da Kahraman. Alla fine dell’ultima puntata, tutti i personaggi si raduneranno per festeggiare il secondo compleanno del piccolo Can.