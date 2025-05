Tradimento cancellato su Canale 5: la decisione di Mediaset scatena i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è la serie tv che sta ottenendo grande successo sui teleschermi di Rai 1. Sono quasi 3 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Guzide, Tarik e Oylum sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che ha scatenato i fan della serie tv. Tradimento non andrà in onda lunedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Una scelta presa dai piani alti di Cologno Monzese per permettere ai fan di poter festeggiare la ricorrenza in totale relax e non perdersi nemmeno un momento delle storie ambientate in Turchia. Neanche a dirlo, l’ennesima variazione di palinsesto ha scatenato il malcontento da parte del pubblico. Un utente ha scritto su Facebook: “Non c’è rispetto per noi. Troppi cambi, non ci si capisce più niente.”

Tradimento non va in onda per il 2 giugno al suo posto Beautiful

La serie tv non andrà in onda il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Al posto di Tradimento, Mediaset ha deciso di mandare in onda una puntata extralarge di Beautiful. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca in programma giugno su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Guzide, rientrata a casa, si confiderà con suo figlio Ozan riguardo al suo dispiacere per la situazione venutasi a creare con Ipek. Nel frattempo, Oylum arriverà in ospedale di Izmit molto spaventata. La ballerina tirerà poi un sospiro di sollievo alla scoperta che Kahraman è salvo, tanto da abbracciarlo in lacrime. Un video imbarazzante di Tolga diventerà di dominio pubblico, scatenando le reazioni ironiche da parte di Serra e Azra. Oltan a questo punto caccerà le due donne di casa mentre chiederà a Selin di aiutarlo a far rinsavire Tolga.