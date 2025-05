Tradimento anticipazioni puntata di lunedì 19 maggio 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eccoci a Tradimento con anticipazioni sulla puntata di lunedì 19 maggio 2025, Che ci porterà il nuovo episodio? Mualla riuscirà a impedire a Kahraman di recarsi in Argentina. Gli confesserà che Can non ha come padre Behram; gli chiederà, inoltre inoltre di cercare Oylum,

Questo non risponde al telefono. Intanto la ragazza si recherà da Tolga e interromperà, così l’incontro con dei rappresentanti coreani. In seguito dovrà svelare tutta la verità su suo figlio a Kahraman, che le prometterà di rimanerle sempre al suo fianco…

Beautiful anticipazioni 19 maggio 2025

Passiamo a Beautiful e troviamo un informatore di eccellenza. E’ Ridge che racconterà l’acre scontro tra Steffy e Sheila, Liam non nasconderà allo stilista che la Carter sarà un pericolo finché Finn starà con Steffy. Quest’ultima, ovvero dovrebbe lasciare il marito.

Invece la donna cerca di confidarsi con Taylor e le spiega il riavvicinamento a Finn. La psichiatra riterrà che l’ombra di Sheila sarà un’ossessione nei confronti del figlio. Chiederà quindi alla figlia che cosa prova che Liam sia tornato alla carica con lei.

Steffy potrebbe andarsene

Li avviserà il figlio di non concedere nulla a Sheila, Steffy potrebbe andarsene per sempre. Finn si chiederà perché Li sia tanto ostile nei confronti di Luna, nonostante il passato turbolento con la sorella Poppy.

Luna, d’altra parte si sorprenderà che sua madre Poppy si presenti alla Forrester Creations, come si comporterà Lì?

Un posto al sole recupererà la puntata persa, l’episodio sarà quindi più lungo.

Tradimento anticipazioni e Un posto al sole sono appassionanti!