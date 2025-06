Tradimento cambio di programmazione: cancellato nel pomeriggio di Canale 5, pubblico furioso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento continua il suo grande successo sui teleschermi di Canale 5. Dopo un inizio un po’ tiepido, la serie tv ha avuto una crescita importante negli ascolti. Ogni giorno le puntate sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori in televisione. Nonostante questo però Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà assolutamente ai fan della dizi turca. Secondo il portale Blasting News, Tradimento subirà importanti modifiche per il mese di luglio. In particolare, la serie tv con protagonista l’attrice turca Vahide Percin non andrà più in onda nel pomeriggio di Canale 5. Al suo posto, Mediaset avrebbe scelto di mandare in onda La forza di una donna, che ha debuttato solo pochi giorni fa sulla rete ammiraglia Mediaset. Per questo motivo, la nuova serie tv dovrebbe andare in onda dalle 14:10 fino alle 15:40.

Tradimento cancellato nel pomeriggio di Canale 5 dal mese di luglio

La serie tv con Guzide non andrà più in onda nel pomeriggio a partire da luglio per permettere la messa in onda de La forza di una donna. Tradimento potrebbe continuare la sua programmazione solo in prima serata come successo in passato con altre dizi turche come Endless Love. Una notizia che ha fatto infuriare il pubblico italiano, che ha espresso il suo malcontento sui social. Un utente ha scritto: “Non è giusto, siamo stufi di questi cambi di palinsesto” mentre un altro così “Mediaset sta facendo solo danni con questi cambiamenti”. Nel frattempo, la serie tv con Vahide Percin tornerà in onda oggi 4 giugno con un nuovo appuntamento dove si attendono molti colpi di scena.