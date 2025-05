Tradimento cambio di programmazione: la serie tv si ferma, ecco quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende della famiglia Yanersoy collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Tuttavia la serie tv subirà un cambio di programmazione in occasione del ponte di Primo maggio. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato una piccola variazione di palinsesto. Infatti, le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin non andranno in onda al pomeriggio di domani 2 maggio mentre resta confermato l’appuntamento in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Tradimento tornerà regolarmente in onda sabato 3 maggio con una nuova puntata ricca di colpi di scena.

Tradimento in onda solo in prima serata domani 2 maggio

Ma cosa succederà nella nuova puntata serale di Tradimento che sarà trasmessa domani 2 maggio in prima serata sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Oylum disperata prenderà l’arma di proprietà di Tarik per minacciare Mualla di ucciderla. La donna avrà intenzione di riprendersi il piccolo Can. Ma la ballerina non riuscirà nel suo intento, visto che la pistola si incepperà. Mualla deciderà comunque di portare sua nuora a vedere suo figlio. Tarik, nel frattempo, scoprirà che la sua pistola è scomparsa nel nulla. L’avvocato insieme a Guzide si recheranno a casa di Mualla in compagnia di Sezai e le autorità. Ma una volta lì, Oylum sorprenderà tutti quando annuncerà di voler rimanere a vivere al fianco della suocera. Guzide a questo punto capirà che sua figlia è stata ricattata da Mualla. Umit, invece, scoprirà il segreto di suo nipote. Il comico apprenderà che Ozan non ha detto la verità in merito al suo nuovo lavoro.