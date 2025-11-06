Attualità ItaliaEconomia
Torna a crescere il prezzo della benzina
Il prezzo della benzina continua a crescere, lento ma inesorabile, e lo stesso fa quello del diesel, che dal mese di gennaio 2026 salirà ancora più in alto, per effetto dell’aumento sulle accise già inserito nel testo della bozza della Legge di Bilancio. I listini dei carburanti tornano quindi a pesare di più sulle tasche degli automobilisti: alla data del 3 novembre, il prezzo medio della verde in modalità self ha superato la soglia di 1,7 euro al litro, toccando punte di oltre 2,3 euro al litro in modalità “servito” in un unico impianto della rete autostradale. Il diesel si assesta su 1,643 euro al litro.
In Puglia con un ‘self’ di benzina si paga in media 1,721 euro al litro.