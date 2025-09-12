Tony Effe, lo sfogo in palestra. Cos’è successo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tony Effe, noto cantante romano e membro del gruppo trap “Dark Polo Gang”, ha fatto parlare di sé durante una sessione di allenamento intensiva condivisa sui social.

Lo sfogo di Tony Effe

Il video, pubblicato dal personal trainer Giacomo Spazzini su TikTok, mostra Tony Effe in palestra mentre si sfoga con un linguaggio colorito e alcune parolacce. L’artista inizia con un “ma che ca..o” mentre utilizza il vogatore, poi si lamenta della pressione sulla pressa per le gambe e chiede se qualcuno ha una sigaretta. Non mancano momenti di battuta, come quando si accorge che gli hanno aggiunto pesi e commenta “Pezzi di mer*a”. Dopo alcuni esercizi, Tony si lascia andare a un’altra parolaccia, “Non mi scassate il cao”, e si lamenta anche dell’allenamento ai polpacci, ironizzando sul fatto che le donne spesso non li apprezzano. Nonostante il linguaggio colorito, il video ha riscosso grande successo tra i fan, che lo hanno elogiato con commenti affettuosi come “Lo amo” e “Tony ti amo”. Tra poco, il rapper romano diventerà padre: la compagna Giulia De Lellis è incinta di una bambina di nome Priscilla.