Gerry Scotti, l’esultanza su TikTok per La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti sta vivendo un vero momento d’oro. Dopo aver conquistato gli ascolti in TV battendo il competitor “Affari Tuoi” con “La Ruota della Fortuna”, il conduttore si conferma un volto amatissimo e trasversale, capace di conquistare anche il pubblico più giovane.

Gerry Scotti fenomeno su TikTok

Scotti, infatti, è un vero e proprio fenomeno su TikTok, dove il suo profilo ufficiale conta 1.8 milioni di follower e oltre 37 milioni di “mi piace”. I suoi video spopolano, con alcuni che hanno superato i 16 milioni di visualizzazioni. L’ultimo filmato, postato solo ieri, ha già raggiunto 850.000 visualizzazioni.

Il suo successo digitale sta nella capacità di abbracciare i trend del momento. Come un vero Gen Z, Scotti si presta a video ironici, come quello in cui fa una linguaccia per comunicare il suo finto dispiacere per la fine dell’estate. I commenti dei giovanissimi lo acclamano: “Sei un divo”, “Sei sempre al passo con i trend”, “Sei un vero tiktoker”. La sua popolarità è così grande che molti si sono detti dispiaciuti per la sua assenza a “Tu Si Que Vales”, a testimonianza del suo indiscusso successo.