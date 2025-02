Sanremo 2025, podio al maschile: la proposta di Lory Del Santo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sanremo 2025 continua a far discutere e questa volta il dibattito si concentra sul podio interamente maschile. Nessuna donna tra i cinque finalisti, nemmeno la grande favorita Giorgia, che ha dovuto accontentarsi del sesto posto. La cantante, insieme a Elodie, ha affrontato il tema a Domenica In: Giorgia ha parlato di un retaggio culturale radicato, mentre Elodie ha sottolineato la mancanza di sostegno da parte di radio e stampa. Come se questo non bastasse, anche Lory Del Santo è intervenuta sulla questione, ebbene, la donna di spettacolo ha avanzato una proposta diretta a Carlo Conti, già confermato come direttore artistico per il prossimo anno e, forse, anche per il 2027.

Sanremo 2025, Lory Del Santo insoddisfatta

Intervistata a Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1, Lory Del Santo ha manifestato la sua idignazione su quanto accaduto a Sanremo 2025: “Sono sconcertata dalla mancanza di donne sul podio nell’ultimo Sanremo”. E in seguito: “Per questo ho ideato una proposta per la prossima edizione: istituire due premi, uno per le donne, l’altro per gli uomini, così si raddoppia l’enfasi, la suspense e aumenta l’interesse del pubblico. Perché a Sanremo bisogna assolutamente aumentare l’adrenalina”. La showgirl ha terminato: “E poi basta con la storia ‘donne e uomini tutti uguali’: io voglio essere una donna, altro che esser tutti uguali”. Carlo Conti darà seguito alla proposta di Lory Del Santo? Per ora, il conduttore e direttore artistico del Festival ha preferito soffermarsi sull’aspetto musicale, dichiarandosi soddisfatto per l’ampia presenza di cantautori ai vertici della classifica. Piuttosto che alimentare il dibattito sulla disparità di genere, ha posto l’accento sulla qualità artistica emersa in questa edizione. Il conduttore ha dichiarato: “Se sono rimasto sorpreso che vincesse Olly? Sono rimasto sorpreso di tutte le cinque posizioni. Ad esempio, era tanto tempo che nelle prime cinque posizioni non c’erano dei cantautori. Quindi un bel verdetto, un bel festival, una bella sorpresa per tutti”. Olly, vincitore dell’edizione 2025 del Festival della canzone italiana, ha invece affermato: “Ovviamente è innegabile; ci sono state tantissime cantanti in gara molto brave. Fortunatamente, parlando di musica, non ci sarà soltanto la settimana del Festival per decretare quali canzoni andranno. Adesso finalmente le canzoni possono andare nei porti dove devono arrivare. Ci sono stati tantissimi talenti, al di là del genere”.

Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2025