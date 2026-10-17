La Pro Loco di Manfredonia cammina in rosa
La Pro Loco di Manfredonia cammina in rosa
Siamo lieti di sostenere la Camminata in Rosa, organizzata da UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale a Manfredonia, in programma domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 9:15.
La Camminata in Rosa è molto più di una semplice passeggiata: è un momento di condivisione, sensibilizzazione e solidarietà, dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Un’occasione per camminare insieme, diffondere consapevolezza e testimoniare vicinanza a tutte le donne che affrontano o hanno affrontato questa battaglia.
La Pro Loco di Manfredonia sarà presente con i suoi battitori, per rendere omaggio a questa bellissima manifestazione e far sentire forte la nostra presenza, il nostro sostegno e la nostra partecipazione a un’iniziativa che unisce la comunità nel segno della solidarietà.
Un piccolo omaggio da parte nostra, con il cuore, per accompagnare una giornata dal grande valore umano e sociale.
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Se vuoi partecipare alla Camminata in Rosa, sei ancora in tempo!
Ti aspettiamo presso la sede in via Maddalena n. 99.
Orari:
Mattina: 10:00 – 12:00
Pomeriggio: 18:00 – 20:00
Camminiamo insieme, per la prevenzione, per la solidarietà, per tutte le donne!
La Pro Loco di Manfredonia vi aspetta numerosi!