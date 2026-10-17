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La Pro Loco di Manfredonia cammina in rosa

Siamo lieti di sostenere la Camminata in Rosa, organizzata da UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale a Manfredonia, in programma domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 9:15.

La Camminata in Rosa è molto più di una semplice passeggiata: è un momento di condivisione, sensibilizzazione e solidarietà, dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Un’occasione per camminare insieme, diffondere consapevolezza e testimoniare vicinanza a tutte le donne che affrontano o hanno affrontato questa battaglia.

La Pro Loco di Manfredonia sarà presente con i suoi battitori, per rendere omaggio a questa bellissima manifestazione e far sentire forte la nostra presenza, il nostro sostegno e la nostra partecipazione a un’iniziativa che unisce la comunità nel segno della solidarietà.

Un piccolo omaggio da parte nostra, con il cuore, per accompagnare una giornata dal grande valore umano e sociale.

NON HAI ANCORA ACQUISTATO IL KIT?

Se vuoi partecipare alla Camminata in Rosa, sei ancora in tempo!

Ti aspettiamo presso la sede in via Maddalena n. 99.

Orari:

Mattina: 10:00 – 12:00

Pomeriggio: 18:00 – 20:00

Camminiamo insieme, per la prevenzione, per la solidarietà, per tutte le donne!

La Pro Loco di Manfredonia vi aspetta numerosi!