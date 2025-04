The Voice Senior 2025: ecco chi ha vinto quest’anno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E così siamo arrivati alla fine anche della quinta edizione di The Voice Senior. il celebre talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, si è conclusa venerdì 11 aprile 2025 con la vittoria di Patrizia Conte, 61enne tarantina del Team Gigi D’Alessio. La cantante ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e la sua interpretazione intensa di “Oggi sono io” di Alex Britti, nella versione di Mina, durante la finale.

The Voice Senior: una finale tutta al femminile

La serata finale ha visto sfidarsi quattro concorrenti, tutte donne: oltre a Patrizia Conte, erano in gara Maura Susanna e Monica Bruno del Team Arisa, e Graziella Marchesi del Team Gigi D’Alessio. La competizione è stata serrata, ma alla fine il televoto ha premiato Patrizia Conte con il 35,44% dei voti, seguita da Maura Susanna (32,52%), Monica Bruno (16,81%) e Graziella Marchesi (15,23%).​ La sua vittoria rappresenta la terza consecutiva per una donna e la terza per il coach Gigi D’Alessio, confermando il successo del suo team nelle ultime edizioni. Oltre al titolo, Patrizia Conte avrà l’opportunità di pubblicare un inedito con la casa discografica Universal Music, che produrrà anche un vinile con le cover eseguite durante il programma. La sua storia e il suo talento hanno emozionato il pubblico, dimostrando che la passione per la musica non ha età e che i sogni possono realizzarsi in qualsiasi momento della vita.

Patrizia Conte: una vita tra jazz, palcoscenico e insegnamento

Patrizia Conte, originaria di Taranto, ha intrapreso il suo percorso musicale nella città natale, dove ha conseguito il diploma in canto presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Paesiello” . Nel 1991, si è trasferita a Milano, dove ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti di fama internazionale come Tullio De Piscopo, Lee Konitz, Bobby Durham e Andrea Pozza. Oltre alla carriera da performer, Patrizia ha dedicato parte della sua vita all’insegnamento del canto, formando artisti come Paola e Chiara, Roberta Faccani e Bianca Atzei . La sua esperienza e passione per la musica l’hanno resa una figura di riferimento nel panorama jazz italiano. Con oltre 200 concerti all’attivo, la sua partecipazione e vittoria a The Voice Senior rappresentano un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua dedizione alla musica.​