Gigi D’Alessio, grande traguardo per la figlia: “Orgoglioso di te”

Il 7 novembre 2024 è una data importante per Ilaria D’Alessio, figlia del celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato. La ragazza, con bravura e abnegazione, ha infatti conseguito la sua terza laurea con 110 e lode. La giovane, già laureata in Scienze Politiche e in un’altra disciplina, ha concluso un terzo percorso universitario presso l’Università degli Studi Roma Tre. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal padre, che non ha tardato a condividere il suo orgoglio sui social, celebrando pubblicamente la dedizione e i sacrifici della figlia.

La determinazione di Ilaria durante la pandemia

Durante la pandemia da Covid-19, Ilaria ha deciso di dedicarsi ulteriormente allo studio, portando avanti un nuovo progetto accademico nonostante gli altri impegni personali, tra cui la recente maternità. La scelta di rimettersi sui libri in un momento così complesso riflette una volontà di crescita e di miglioramento personale che ha ispirato i follower di Ilaria e i fan di Gigi D’Alessio. In un lungo post su Instagram, la giovane ha ringraziato il compagno Luigi e la sua famiglia per il sostegno ricevuto, sottolineando l’importanza di concludere ciò che si inizia, anche quando la strada si fa in salita.

Un legame familiare che supera ogni difficoltà

Il traguardo di Ilaria è stato festeggiato con una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato sia Gigi D’Alessio che la sua ex moglie Carmela Barbato. I due hanno intrapreso strade diverse nella vita, ma non hanno mai perso i contatti tra loro; pertanto hanno deciso di celebrare insieme l’impegno della figlia. Anche il fratello maggiore di Ilaria, Claudio, è stato presente alla cerimonia, portando il proprio affetto e supporto alla sorella. Questo momento ha sottolineato l’importanza dei legami familiari e del sostegno reciproco nei successi e nelle sfide, un valore che ha sempre caratterizzato la famiglia D’Alessio.

Gigi D’Alessio festeggia la laurea di Ilaria assieme alla ex Carmela Barbato

Gigi D’Alessio alla figlia: “Sei il mio 110 e lode”

In un post su Instagram, Gigi D’Alessio ha pubblicato una foto di lui accanto a Ilaria mentre festeggiano la laurea di quest’ultima. L’immagine è stata corredata dalle seguenti, dolcissime parole del cantante alla figlia: “Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza Laurea! Sono tanto orgoglioso di te. Sei il mio 110 e Lode”. Non possiamo fare altro che congratularci anche noi con la ragazza, augurandole tanto successo per il futuro.