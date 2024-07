The Kolors, Nek e Renga a Sant’Agata di Puglia

THE KOLORS, NEK E RENGA SUL PALCO DELLE PUGLIE. A SANT’AGATA IN ARRIVO UN ALTRO AGOSTO PIROTECNICO. CONCERTI GRATIS

Sul Palco delle Puglie sempre grandi nomi e tanta buona musica perchè quello di Sant’Agata è il più grande festival della Capitanata.



In attesa di scoprire il nutrito cartellone estivo del Comune di Sant’Agata di Puglia, il sindaco Pietro Bove ha annunciato i primi nomi che animeranno l’agosto santagatese.

E che nomi.

Il 25 agosto Nek e Renga, due star del pop italiano. Il concertosi terrà nell’Arena del campo sportivo comunale di Sant’Agata di Puglia e sarà l’occasione per ascoltare i successi dei repertori di entrambi gli artisti, canzoni che hanno emozionato diverse generazioni.

Tre giorni dopo, il 28 agosto, sempre nell’Arena del Campo sportivo comunale di Sant’Agata, e sempre con ingresso gratutio, ecco i The Kolors chedopo il successo dell’anno scorso di “Italodisco”, brano che ha conquistato cinque Dischi di platino in Italia, quest’estate stanno guadagnando le classifiche musicali con un altro singolo di successo: Karma.

I The Kolors si esibiranno nell’ambito del “Ciccio Riccio Tour”. “Orgoglioso di aver portato a Sant’Agata tre mostri sacri della musica italiana, e non saranno gli unici perchè nei prossimi giorni annunceremo altri cantanti e gruppi musicali che saliranno sul Palco delle Puglie. Sono certo che arriverà tanta gente e noi come sempre sapremo accoglierla con la solita nostra ospitalità”.