Nuovo successo per Helena Prestes: “Ho lottato per questo”, parla lei

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Helena Prestes continua il suo momento d’oro in seguito all’esperienza fatta al Grande fratello nel 2024. La modella brasiliana si trova a New York dove sta effettuando alcuni casting con la complicità della sua agenzia di moda. In queste ore, l’ex gieffina ha reso noto di aver raggiunto un nuovo successo. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede protagonista di un annuncio pubblicitario sopra di un bus a MIlano. La compagna di Javier Martinez è infatti stata scelta come testimonial della nuova collezione primavera-estate di Primadonna. Per questo motivo, non è insolito vedere Helena Prestes capeggiare sopra le vetrine o i cartelloni pubblicitari del noto brand italiano nelle grandi città italiane come Roma, Milano e Firenze.

Nuovo traguardo per Helena Prestes

L’ex concorrente del Grande fratello ha voluto commentare questo suo nuovo traguardo con un messaggio toccante. Helena Prestres ha fatto sapere al suo pubblico: “Ringrazio tanto e sempre a Dio, che va al primo posto. Tanti anni di sforzo e lavoro. Il riconoscimento professionale è una delle cose per cui ho sempre lottato molto per poter realizzare i miei sogni professionali. Grazie Grazie.” La modella brasiliana è apparsa particolarmente riconoscente per il grande momento professionale che sta vivendo. Molto presto la donna tornerà anche in televisione dopo l’esperienza fatta al Grande fratello. La compagna di Javier Martinez sarà tra le protagoniste di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime video in partenza il 22 maggio.