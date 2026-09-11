The Fifty 2, prime anticipazioni: una rissa e su Javier Martinez e Lorenzo Spolverato…

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The Fifty 2 è tra i programmi confermati per la nuova stagione televisiva. La seconda edizione è in fase di registrazione in questo momento mentre la sua messa in onda è prevista per il 2027 su Amazon Prime Video. In queste ore stanno circolando in rete le prime anticipazioni in merito a quello che sta accadendo all’interno del reality show ambientato in un castello in Emilia Romagna. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social ci sarebbero state alcune tensioni tra tre concorrenti di The Fifty 2. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere su Instagram: “Aida Nizar è arrivata quasi alle mani con Sonia Lorenzini e Oriana Marzoli. “ Il volto rv spagnolo conosciuto in Italia per aver partecipato al Grande fratello alcuni anni fa avrebbe sfiorato la rissa con la sua connazionale e l’influencer veronese.

The Fifty 2, prime anticipazioni: Jessica Morlacchi si è ritirata, svolta nel rapporto tra Javier e Lorenzo?

Ma a The Fifty 2 ci sarebbe stato anche un primo ritiro. Secondo le prime anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sui social si apprende che Jessica Morlacchi avrebbe deciso di abbandonare il reality show targato Amazon Prime Video ancora prima di iniziarlo. Infine grande curiosità su Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, che si ritrovano a condividere un programma dopo l’esperienza fatta al Grande fratello. Secondo LolloMagazine, ci sarebbero delle novità in merito al rapporto tra il pallavolista argentino e il modello milanese anche se al momento non si conoscono i dettagli.