Al Bano Carrisi, nuove tensioni con Romina Power? “Non la chiamo…”

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Al Bano Carrisi e Romina Power hanno formato per 30 anni una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due hanno fatto sognare sia per la loro storia d’amore che con le loro canzoni conosciute in tutto il mondo. Un rapporto, quello tra i due ex coniugi, che si è incrinato di recente. Tutto è iniziato a causa della cantante americana, la quale nel corso di un’intervista a Belve dichiarò che Al Bano Carrisi la lasciò da sola durante i momenti successivi alla scomparsa della figlia Ylenia. Accuse che indignarono il Leone di Cellino San Marco, il quale le rispose a tono durante un’intervista a Domenica In. A distanza di mesi, ecco che l’uomo è tornato a parlare dello scontro con l’ex moglie nel corso di un’intervista concessa al settimanale Gente.

Al Bano Carrisi torna a parlare della bagarre mediatica con Romina Power

Intervistato da Gente, Al Bano Carrisi è tornato a parlare della bagarre mediatica con l’ex moglie. Alla domanda se ha avuto modo di confrontarsi con Romina Power, il cantante pugliese ha ammesso: “Non la chiamo. Perché se mi muovi accuse pubbliche, io ti rispondo in pubblico. Ma la mia verità non la cambia nessuno. E non voglio medaglie: sono un padre che ha perso una figlia e so che c… vuol dire perdere una figlia”. L’uomo ha quindi fatto una riflessione: “come padre che c… mi vuoi dire? Come uomo, che c… mi vuoi dire? Come marito, che cosa? Io ti rispetterò sempre perché sei la donna che mi ha dato quattro figli e non dirò niente di te, perché quello che ho visto e vissuto, le cose belle e quelle meno belle le tengo per me”. Insomma sembra che i due ex coniugi ci siano ancora delle tensioni dopo la recente bagarre mediatica.