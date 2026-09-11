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Manfredonia-Nocerina, Ciaramella: “Occasione per il riscatto”

MANFREDONIA – Il Manfredonia è pronto a mettersi alle spalle il ko di Santa Maria Capua Vetere e domani al Miramare attende la forte Nocerina, una delle squadre candidate a vincere il campionato.

“Ci aspettavamo un inizio diverso, la partita aveva preso un buona piega, quella beffa finale ci ha lasciato un grosso amaro in bocca. Con la Nocerina per riscattarci”.

Prosegue Ciaramella: “Stiamo cercando di trovare una nostra identità e lavoriamo bene. Sono molto fiducioso, la medicina migliore, però, sono i risultati”.

Tre partite in una settimana: “L’abbiamo preparata bene, affronteremo una big, ma abbiamo voglia. La Nocerina è una squadra costruita per vincere, la piazza vuole tornare nei prof: è una squadra costruita per vincere”.

Occasione ghiotta per il Manfredonia: “Dobbiamo avere la mentalità di giocare, di dominare la partita e fare risultato. Anche contro le squadre più importante”.