Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA LEGA NAVALE DI MANFREDONIA SPIEGA LE VELE DELL’INCLUSIONE

Dai laboratori di Bmore – Eccellenze per il Sociale alla scoperta della vela: una giornata in barca per un gruppo di ragazzi provenienti da Ariano Irpino

Il mare come spazio di incontro, socializzazione e inclusione. È questo il senso delle iniziative che la Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia porta avanti nel rapporto con il Terzo Settore, offrendo alle persone più fragili la possibilità di vivere esperienze nuove, conoscere il mare da una prospettiva diversa e condividere momenti di svago e socialità.

Un impegno che ha portato la Sezione di Manfredonia a istituire una giornata di mare senza barriere e ad aprire i propri spazi alle realtà del sociale. L’ultima iniziativa, solo in ordine di tempo, ha coinvolto un gruppo proveniente da Ariano Irpino, dove opera la cooperativa Bmore – Eccellenze per il Sociale, nata inizialmente come onlus e impegnata nella promozione del territorio irpino e nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Attraverso il progetto Campo Village, la cooperativa valorizza le eccellenze del territorio e sostiene percorsi di autonomia e inclusione lavorativa. Nei laboratori, educatori e ragazzi lavorano alla realizzazione di manufatti artigianali utilizzando anche materiali recuperati e destinati a una nuova vita. È così che prendono forma borse, teli mare e tanti altri pezzi unici e di qualità realizzati con materiali recuperati e donati, come le vele nautiche riciclate, i tessuti di Just Cavalli e le stoffe che arrivano direttamente dal Kenya.

«Facciamo questo non solo per tenere impegnati i ragazzi – ha spiegato una delle responsabili – ma anche per aiutarli a inserirsi nel mondo lavorativo, acquisendo competenze e manualità artigianali. L’intero ciclo della realizzazione di un prodotto avviene all’interno dei nostri laboratori, senza supporti esterni».

La visita alla Lega Navale di Manfredonia ha però rappresentato qualcosa di più della semplice occasione per far conoscere la cooperativa e i suoi prodotti.

«Oggi siamo andati oltre il piacere di presentare la nostra realtà e ciò che realizziamo con le vele che arrivano da noi chiuse. Oggi ci hanno permesso di salire in barca e di vedere quelle vele finalmente dispiegarsi al vento, regalandoci emozioni pure come l’aria e il silenzio che si respirano al largo».

Un’esperienza che ha coinvolto non soltanto gli ospiti, ma anche i soci della Lega Navale, chiamati a condividere il valore di una giornata dedicata all’inclusione. Perché il mare, in questa prospettiva, diventa anche uno strumento per abbattere barriere, creare relazioni e offrire occasioni di partecipazione a chi vive con maggiore difficoltà la quotidianità.

A completare l’iniziativa è stata infine una lotteria avviata nei giorni scorsi presso la Sezione di Manfredonia, con tre delle creazioni realizzate nei laboratori di Campo Village messi in palio ed estratti a sorte.

Ufficio stampa Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia