Al Bano Carrisi sorprende: “So quando finirà la guerra tra Ucraina e Russia”

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Al Bano Carrisi è tra gli artisti musicali più conosciuti nel mondo. Nel corso degli anni, il Leone di Cellino San Marco ha sorpreso per le sue dichiarazioni riguardanti la guerra in atto tra Ucraina e Russia. In passato, l’ex marito di Romina Power fece discutere l’opinione pubblica quando annunciò di voler esibirsi nella Piazza Rossa di Mosca in caso di pace tra le due nazioni. Intervistato dal settimanale Gente, Al Bano Carrisi è tornato a parlare del conflitto che Ucraina e Russia, facendo una rivelazione molto sorprendente. Il compagno di Loredana Lecciso ha dichiarato le seguenti parole: “Do una notizia: mi hanno preallertato il 20 agosto scorso. So quando finirà la guerra? Dico solo che il mio manager russo, Agapov, mi ha detto di tenermi pronto per la primavera prossima. Non so altro, ma Agapov è uno che è addentro, ne sa. Aspetto la chiamata”.

Al Bano Carrisi parla della guerra tra Ucraina e Russia

Intervistato dal settimanale Gente, Al Bano Carrisi ha parlato della guerra ancora in atto tra Ucraina e Russia. Alla domanda se si sente Pro-Putin, il Leone di Cellino San Marco ha detto senza tanti giri di parole: “Io sono pro pace e contro la guerra. Poi se mi chiede che cosa penso di Putin posso dirle che la Russia, dopo Gorbaciov e tante belle cose, stava però affondando e lui ha fatto una buona politica economica per risollevarla”. L’ex marito di Romina Power ha concluso, rivelando secondo lui si potrebbe concludere il conflitto tra i due stati: “Dico solo che con un po’ di buonsenso questa guerra si potrebbe concludere. Con una resa di Zelensky? Direi proprio di sì ma non chiamiamola resa: un accordo saggio e ragionevole per “tutti“”