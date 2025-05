The Family 2, spoiler 16 maggio 2025: Serap sconvolge Cihan, Aslan affronta Bedri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani, venerdì 16 maggio 2025, andrà in onda l’ultimo episodio di The Family 2 prima della pausa del fine settimana e i telespettatori si chiedono cosa accadrà nella soap opera turca che viene trasmessa alle 16.50 su Canale 5 da lunedì a venerdì.

Stando alle anticipazioni di The Family 2 Seher caccerà di casa Hulya in modo alquanto brusco nell’episodio di venerdì 16 maggio 2025. Subito dopo la donna riabbraccerà con affetto la figlia Negret, il sereno però potrebbe non durare a lungo. Leyla in prigione riceverà la visita dei suoi figli insieme a Devin. Alla cognata chiederà ancora di non arrendersi nella battaglia per ottenere la custodia dei bambini, lei farà di tutto per aiutarla a vincere

Spoiler The Family 2 16 maggio 2025: Leyla rivede i figli in carcere, cosa chiede a Devin

Cos’altro accadrà nella puntata di domani, venerdì 16 maggio 2025? Gli spoiler fanno sapere che Serap bacerà Cihan, subito dopo accenderà un proiettore per fargli vedere in diretta Ibrahim in ospedale, mentre è agonizzante. Il gesto della ragazza lo spiazzerà non poco, chiaramente sconvolto le consiglierà di rivolgersi ad uno psicologo, lei però non la prenderà bene e lo manderà via.

Le anticipazioni di The Family 2 rivelano anche che Aslan affronterà Bedri, interromperà il cugino mentre stava facendo degli affari su una barca con degli uomini. Nel frattempo, per rimettere la suocera contro Nedret Hulya le mostrerà una vecchia lettera di uno spasimante della figlia e lei non reagirà affatto bene.