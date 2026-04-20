Elezioni Provinciali, Forza Italia: “Grave che non sia arrivato nessun voto da Manfredonia”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DELL’ERBA: “OTTIMO RISULTATO PER LA NOSTRA LISTA. MA QUALCUNO DOVRA’ INTERVENIRE SUL VUOTO ELETTORALE DI SAN SEVERO E MANFREDONIA”

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto consigliere provinciale Nunziante, candidato nella lista Forza Capitanata, che ha ottenuto 17 voti ponderati rispetto ai 25 voti raccolti da Rignanese che, per la bizzarra legge elettorale, arriva secondo”. Il segretario provinciale di Forza Italia Paolo Dell’Erba commenta il voto che ha portato al rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia evidenziando alcuni aspetti che riguardano Forza Italia.

“Dovrei essere contento del risultato raggiunto, ma non è proprio così. Devo esprimere rammarico e perplessità sul fatto che da Manfredonia (dove abbiamo un parlamentare) e da San Severo (dove il Presidente del Consiglio Comunale è di Forza Italia), due comuni importanti, non siano arrivati voti. Un fatto di particolare gravità e su cui, mi auguro, i vertici regionali e nazionali assumano posizioni definite per il bene del partito”, conclude Dell’Erba.