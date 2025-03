The Family 2, spoiler 28 marzo 2025: Leyla scopre che la madre vuole portarle via i suoi figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da pochi giorni sta andando in onda The Family 2, le vicende della soap opera turca stanno già appassionando non poco i telespettatori. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 alle 16.50 da lunedì a venerdì.

Nella puntata di The Family 2 che andrà in onda oggi, venerdì 28 marzo 2025, Turgut informerà Aslan di aver visto Ibrahim parlare con due tipi sospetti, pensa che lo zio stia nascondendo qualcosa. Intanto, lui e Devin a Smirne riaccompagneranno insieme una bambina al matrimonio del fratello dopo che era scappata per gelosia.

Spoiler The Family 2 28 marzo 2025: Hulya trama contro Leyla, vuole portarle via i bambini

Gli spoiler rivelano che Ilkay farà sapere a Hulya di aver acquistato i biglietti, per lui e per Devin, per trasferirsi a Londra. Nel frattempo Leyla farà una sconvolgente scoperta mentre gioca con i suoi figli, riceverà infatti un documento nel quale c’è scritto che è stata ritenuta inadatta a prendersi cura dei figli, la madre vuole portarglieli via.

Intanto Devin riceverà una telefonata dal padre che le dirà che i risultati saranno pronti presto. La situazione potrebbe essere più grave del previsto, la sua infatti potrebbe non essere solo un’infezione uterina.