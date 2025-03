The Family 2, spoiler 31 marzo 2025: Devin e Aslan felici al matrimonio, Ekrem devastato per Yagmur

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La prima stagione di The Family aveva conquistato non poco successo e i suoi tantissimi fan non vedevano l’ora di scoprire cosa sarebbe successo nella seconda stagione. La dizi turca è tornata in onda su Canale 5 da qualche giorno e sta catturando non poco l’attenzione dei telespettatori.

Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025? Stando agli spoiler di The Family 2 trapelai sul web, Egmur chiamerà Devin per dirle che il suo problema di salute potrebbe essere più grave di quello che avevano immaginato, intanto Yagmur conquisterà molto successo sul posto di lavoro.

Spoiler The Family 2 31 marzo 2025: Aslan e Devin si divertono insieme, Leyla rovina il momento di Hulya

Aslan e Devin riporteranno la piccola Hulya al matrimonio del fratello, loro per dimostrargli la loro riconoscenza gli chiederanno di unirsi ai festeggiamenti. Gli spoiler rivelano che entrambi all’inizio proveranno a rifiutare l’invito, poi però decideranno di restare e si divertiranno molto insieme mentre continueranno a punzecchiarsi a vicenda. Lui dirà alla moglie che sente moltissimo la sua mancanza.

Nel frattempo Ekrem aspetterà Yagmur fuori dal suo ufficio e sarà completamente ubriaco, in preda alla disperazione le chiederà scusa e la pregherà di concedere un’altra possibilità al loro amore. Ma non è tutto, il ragazzo confesserà che gli hanno organizzato un altro matrimonio con una ragazza che lui non ama. I due verranno interrotti da Burak, il nuovo ‘fidanzato’ della sorella di Devin, non appena scoprirà che l’ex fidanzata ha voltato pagina Ekrem sarà devastato. Intanto Hulya, fondatrice e direttrice della fondazione ‘Una voce per le bambine’, mentre tutti l’applaudono dovrà fare i conti con l’arrivo di Leyla che rovinerà il suo momento.