Politica Capitanata
Manfredonia, altro shock: nessun consigliere provinciale eletto
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Manfredonia, altro shock: nessun consigliere provinciale eletto
Manfredonia non elegge alcun consigliere provinciale: questo è l’esito degli scrutini avvenuti fino a tarda serata nella sede della Provincia di Foggia.
Come avvenuto per le Regionali, Manfredonia resta sempre più isolata politicamente.
GLI ELETTI:
CAMPO LARGO: Angela Fazi (PD-Ortanova), Anna Rita Palmieri (PD-Foggia), Mario Dal Maso (M5S-Foggia), Michele Merla (PD-San Marco in Lamis)
LA PROVINCIA SEI TU: Lucia Caione (Ortanova), Antonello Di Paola (Foggia), Raffaella Vene (San Severo)
INSIEME PER LA CAPITANATA: Achille Capozzi (Foggia), Tonio De Maio (Lucera)
FRATELLI D’ITALIA: Maurizio Accettulli (Foggia), Nicola Netti (Cerignola)
FOGGIA: Amato Franco Nunziante (Foggia)