Belve, ospiti del 21 aprile 2026: il rapper Shiva dalla Fagnani

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La puntata di Belve del 21 aprile 2026 è una di quelle destinate a far discutere ancora prima di andare in onda. Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 con tre ospiti che promettono confessioni, scintille e momenti da social. Dopo il boom delle prime due puntate, l’attesa per il terzo appuntamento è altissima, complice una scelta di nomi che unisce glamour, provocazione e cronaca.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi salirà sullo sgabello più temuto della TV? Quali storie racconteranno? E quali momenti potrebbero diventare virali dopo la messa in onda? Scopriamolo insieme.

Shiva a Belve: il rapper più discusso del momento tra musica e vicende giudiziarie

Il primo ospite è quello che sta generando più polemiche: Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni. Il rapper milanese, amatissimo dalla Gen Z e al centro di numerose discussioni, arriva nello studio di Belve dopo un periodo segnato da vicende giudiziarie che hanno monopolizzato l’attenzione dei media.

L’arresto del 2023, l’accusa di tentato omicidio legata alla sparatoria di Settimo Milanese, i domiciliari e il ritorno sulla scena musicale: tutto questo sarà inevitabilmente al centro dell’intervista. La Fagnani non farà sconti, e Shiva dovrà confrontarsi con domande dirette, spesso scomode, che metteranno alla prova la sua capacità di raccontarsi senza filtri.

La sua presenza divide il pubblico, ma è proprio questo a rendere l’intervista una delle più attese. Tra chiarimenti, tensioni e possibili rivelazioni, il rapper potrebbe regalare uno dei momenti più discussi della stagione.

Brigitte Nielsen a Belve: il ritorno di un’icona tra Hollywood, cadute e rinascite

L’altra protagonista della serata è Brigitte Nielsen, una figura che non ha bisogno di presentazioni. L’attrice danese, diventata un simbolo degli anni ’80 grazie ai ruoli in Rocky IV, Cobra e Beverly Hills Cop II, torna davanti alle telecamere italiane per un’intervista che si preannuncia intensa.

La Fagnani, come sempre, non si limiterà alla superficie. Il percorso di Brigitte è fatto di successi clamorosi e cadute fragorose, di amori vissuti sotto i riflettori – incluso il matrimonio con Sylvester Stallone – e di battaglie personali che l’hanno portata a reinventarsi più volte.

Il pubblico potrà ascoltare dalla sua voce come si attraversano gli anni più difficili, come si affrontano le dipendenze e come si ricostruisce una vita quando il mondo sembra averti già archiviata. Brigitte Nielsen è una “belva” perfetta: forte, complessa, imprevedibile. E la sua presenza promette uno dei momenti più emozionanti della puntata.

Elettra Lamborghini: eredità, musica e un carattere che non chiede permesso

Altro nome è quello di Elettra Lamborghini, una presenza che accende lo studio già solo entrando. Artista, personaggio televisivo, ereditiera e regina del reggaeton italiano, Elettra porta con sé un mix di ironia, spontaneità e schiettezza che la rende una delle ospiti più attese.

La Fagnani la incalzerà su tutto: dal peso dell’eredità familiare alle critiche sulla sua carriera musicale, passando per il rapporto con Afrojack, il marito che spesso appare nei suoi racconti come un punto fermo in mezzo al caos mediatico.

Elettra non ha mai avuto paura di esporsi, e proprio per questo la sua intervista potrebbe regalare momenti irresistibili. Tra aneddoti, risate e qualche stoccata, la cantante mostrerà ancora una volta come sia riuscita a trasformare ogni giudizio in un’occasione per crescere e reinventarsi.