The Couple, Elena Barolo svela cosa pensa di Laura Maddaloni: “Mi sembra una persona…”

Lunedì scorso è approdato su Canale 5 il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, The Couple, nelle scorse ore Elena Barolo ha svelato quali sono le sue prime impressioni su Laura Maddaloni.

Gli inquilini si stanno conoscendo meglio nella casa, durante una chiacchierata con Thais Wiggers la showgirl riferendosi alla nota judoka ha detto: “Io lei non l’ho ancora capita a distanza di giorni. Io purtroppo non riesco a tenermi dentro niente, mi sembra una persona un po’ così, capisci?“

Laura Maddaloni nel mirino di Elena Barolo a The Copule: cosa ha detto la showgirl

Alla sua compagna d’avventura Thais Wiggers ha detto che fa bene a dire quello che pensa e che crede, subito dopo ha però aggiunto che lei invece non riuscirebbe a dire una cosa simile. Il motivo? Perché crede che non si possa giudicare una persona prima di conoscere tutta la sua storia.

Elena Barolo a The Couple ha subito replicato dicendo che ci vuole una vita per conoscere una persona e non crede che riusciranno a farlo in un reality. Ci ha tenuto poi a precisare che ha solo espresso la sua prima impressione nei confronti di Laura Maddaloni. La Wiggers ha anche espresso un’opinione a favore della judoka dicendo che a parer suo essendo una sportiva deve essere decisa ma anche un po’ fair play.