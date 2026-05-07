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Festival del Nerd 2026 a Foggia, Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Darko Peric de La Casa di carta, Lorenzo Branchetti le star della decima edizione

Fumetto, cinema, cosplay, inclusione, sport e grandi ospiti coloreranno e animeranno le vie del centro cittadino dal 22 al 24 maggio

Questa mattina si è tenuta nella Sala Giunta di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Festival del Nerd, manifestazione organizzata dall’Associazione Festival del Nerd in collaborazione con il Comune di Foggia e numerosi altri partners – Regione Puglia, Provincia di Foggia, la Biblioteca La Magna Capitana, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e le associazioni Imperiales Friderici II, Ciclo Amici, Modellismo Storico Foggia, Fiera della Scienza, Spider Band, Climbing Lab, Crocevia dei Mondi, SPQL, Historia Medievalis e Milion Dreams- che conferma anche quest’anno un programma ricco di incontri, masterclass, concerti, mostre, performance e momenti dedicati ai temi dell’inclusione sociale, della salute mentale e della divulgazione attraverso il fumetto, il cinema e la cultura pop.

Alice Amatore, assessora alla Cultura, ha sottolineato “l’allargamento al centro storico della manifestazione, in location e giorni differenti, e l’importanza della rete virtuosa di istituzioni, associazioni e realtà che si è venuta a creare. I mesi di maggio e giugno, con il Festival del Nerd, Monde e il Gio Festival vedranno la nostra città contenitore di iniziative variegate ma legate da un unico filo conduttore, la volontà di raccontarla per come è davvero, di coniugare la sua storia alla contemporaneità, di proiettarla in una dimensione di più ampio respiro”.

Stefano Santangelo, presidente dell’ass. Festival del Nerd, ha ricordato le origini della manifestazione, negli spazi della Città del Cinema, e la svolta impressa con la partnership con l’attuale amministrazione comunale e l’uscita del mondo nerd dalla nicchia, per diventare fenomeno sempre più di massa. Ha rivolto un appello alle attività commerciali del centro e all’imprenditoria locale a “colorare le vetrine, a sentirsi parte integrante di una città che vuole offrire qualcosa di positivo alla comunità, smarcarsi e farsi conoscere non solo per la cronaca nera”.

Francesca Capone, responsabile Area Fumetto ne ha illustrato il ricco e prestigioso programma, sottolineando la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Foggia e altre importanti realtà culturali.

Sono intervenuti alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Alessia Paragone, anche i consiglieri Mario Dal Maso in rappresentanza della Provincia di Foggia, Francesco Salemme della Commissione Cultura e Nicola Formica.

GLI OSPITI PRINCIPALI

Per quanto riguarda i primi ospiti e gli appuntamenti che animeranno il centro cittadino dal 22 al 24 maggio, grande attenzione sarà dedicata ai temi dell’autismo e della neurodivergenza. Mingo De Pasquale sarà protagonista della serie web Il mondo di Pin, composta da brevi mini-film dedicati al tema dell’autismo: attraverso il personaggio di Pin, adulto con autismo grave non verbale, il progetto affronta con sensibilità il tema del pregiudizio e promuove una riflessione sul concetto di diversità e inclusione. Sempre sul tema dell’autismo Giuseppe Sansone sarà coinvolto in un momento di confronto e sensibilizzazione rivolto al pubblico del festival.

Spazio anche alla Graphic Medicine, ambito interdisciplinare che unisce fumetto, medicina e narrazione. Attesi Giuliano Cangiano, in arte Kanjano e Veronica Moretti, docente dell’Università di Bologna e vicepresidente di Graphic Medicine Italia, per un incontro che prenderà spunto da Diario a fumetti del mio cancro, progetto autobiografico pubblicato a puntate sui social, attraverso cui Kanjano racconta il percorso della malattia. L’autore ha avviato una campagna di crowdfunding finalizzata alla futura pubblicazione dell’opera.

Tra gli ospiti dell’Area Fumetto Domenico Carbone, artista italiano attualmente impegnato con Marvel Comics. Dopo collaborazioni internazionali con case editrici come Dark Horse, Image Comics e Dynamite, nel 2024 ha esordito in Marvel con Moon Knight: Fist of Khonshu, proseguendo poi con Ultimate Wolverine. Presenti inoltre Alessio Fortunato, illustratore e fumettista tra i protagonisti della nuova scena artistica italiana, che prenderà parte agli appuntamenti con il pubblico dedicati al fumetto e all’illustrazione; Federico Arrigoni e Carla Capogna, tra i vincitori del concorso promosso da Revue Italia che ha portato alla pubblicazione del volume a fumetti Neurodivergenze e salute mentale.

Inserita nel programma anche una masterclass con Gianfranco Florio, fumettista e illustratore noto per le collaborazioni con Disney, Pixar e Marvel. Nel corso della sua carriera ha lavorato su importanti produzioni legate a Topolino, Paperinik, Big Hero 6, Ducktales, Elemental, Zootropolis e Lilo & Stitch.

Tra gli appuntamenti in programma anche la performance live di Marco e Stefano Chiuchiarelli, in collaborazione con In Form of Art – Scuola d’Arte.

Il festival ospiterà inoltre la casa editrice Douglas Edizioni e un momento di approfondimento dedicato alle malattie rare attraverso il libro Il bambino senza bocca di Miriam Bisceglie e Giuseppe Guida, pubblicato da La Ruota Edizioni.

Importante spazio sarà dedicato anche al mondo del Doppiaggio e dell’Intrattenimento con la partecipazione di Leonardo Graziano, attore, doppiatore, speaker e presentatore tra le voci più riconoscibili del panorama italiano contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha prestato la voce a personaggi iconici come Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, Naruto Uzumaki in Naruto e Killua Zoldyck in Hunter × Hunter, prendendo parte a oltre 200 serie TV e numerose produzioni animate, cinematografiche e pubblicitarie. Graziano sarà protagonista di incontri e momenti dedicati al mondo del doppiaggio e della cultura pop.

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione anche Marco Merrino, storico creator e youtuber conosciuto dal grande pubblico come Croix89, tra i volti più iconici della scena nerd e gaming italiana. Con lui saranno presenti Mario Sturniolo, streamer e creator amatissimo dalla community Twitch italiana per la sua comicità surreale e imprevedibile, Daniele Simonetti, conosciuto online come Sdrumox, apprezzato per i suoi contenuti gaming e il forte rapporto con il pubblico, Jeff, creator vicino al mondo dello streaming e dell’intrattenimento online, e Francesco “Ciccio” Merrino, musicista e creator tra i volti più amati della community legata a Croix89.

Il Festival del Nerd ospiterà inoltre uno dei personaggi più iconici della televisione per ragazzi italiana: Nino Cotonio, storico personaggio della Melevisione interpretato da Lorenzo Branchetti, ancora oggi ricordato con affetto da intere generazioni cresciute con il Fantabosco.

Tra gli ospiti internazionali annunciati anche Darko Perić, attore serbo noto a livello mondiale per il ruolo di Helsinki nella serie cult Netflix La Casa di Carta. La sua presenza arricchirà ulteriormente il programma dedicato al cinema, alle serie TV e alla cultura pop contemporanea.

Ampio spazio sarà dedicato anche al cosplay e alla creatività con la partecipazione di Zhalia, Faenel e SuperAzzurro, tra i creator e cosplayer più apprezzati dell’ambiente fiere e cultura pop italiana, protagonisti di incontri, attività, showcase e momenti dedicati alla community nerd e al mondo del cosplay contemporaneo.

La decima edizione del Festival del Nerd celebrerà inoltre la musica delle sigle animate con due ospiti simbolo della cultura pop italiana: Cristina D’Avena, voce storica di generazioni cresciute con i cartoni animati dagli anni ’80 a oggi, e Giorgio Vanni, interprete delle più celebri sigle animate di Dragon Ball, Pokémon, Naruto, One Piece e molte altre serie iconiche. I due artisti saranno protagonisti di speciali momenti live dedicati al pubblico del festival.

Per quanto riguarda lo sport, arriverà Mattia Faraoni, tra i più importanti atleti italiani nel panorama degli sport da combattimento. Specializzato in Kickboxing e Muay Thai, Faraoni è diventato un punto di riferimento internazionale grazie ai numerosi titoli conquistati e alla partecipazione nelle principali organizzazioni mondiali dedicate agli sport da combattimento. Durante il festival prenderà parte ad attività e incontri dedicati allo sport, alla preparazione atletica e alla motivazione personale.

Sul fronte espositivo, il Festival del Nerd ospiterà una mostra di tavole originali provenienti da collezioni private allestita presso la Galleria di Palazzo Dogana, insieme a una mostra di stampe dedicate ai lavori di Domenico Carbone, offrendo al pubblico un suggestivo percorso tra illustrazione, fumetto e arte contemporanea legata alla cultura pop.

Tra le attività collaterali, anche il laboratorio storico a cura dell’associazione Imperiales Friderici II dal titolo “Rievocatori per un giorno al tempo di Federico II”.

Il festival ospiterà inoltre numerose aree tematiche e attività dedicate all’intrattenimento e alla partecipazione del pubblico. Saranno presenti le attività ludiche di Crocevia dei Mondi, realtà dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo, una parete d’arrampicata sportiva a cura di Climbing Lab e le attività tactical e softair organizzate da Defcon. Non mancherà inoltre una grande area videogiochi con oltre 30 postazioni gaming dedicate a tornei, multiplayer e retrogaming.

Importante spazio sarà dedicato anche al cinema italiano contemporaneo con la partecipazione del regista Nicola Conversa -sceneggiatore e regista, dopo il successo del cortometraggio Mezzanotte Zero Zero, finalista ai David di Donatello 2018, ha collaborato con Disney, Rai e Sky dirigendo serie, campagne istituzionali e produzioni cinematografiche di rilievo nazionale- e dell’attore Nicola Nocella, due volte vincitore del Nastro d’Argento e protagonista di importanti produzioni cinematografiche italiane.

Tonio Toma e Giuseppe De Lillo, in rappresentanza di Foggia Social Club e Daunia in Italy e di una rete di 16 associazioni, hanno illustrato il villaggio medioevale che verrà allestito in zona Cattedrale, “per valorizzare adeguatamente anche la cultura storica legata al territorio”.

Per celebrare la decima edizione della manifestazione sarà inoltre realizzato uno speciale annullo filatelico commemorativo, disponibile presso lo stand di Poste Italiane all’interno del festival. Confermata la collaborazione con le scuole della città, con il coinvolgimento di studenti e realtà formative del territorio all’interno della manifestazione attraverso attività culturali, artistiche e momenti dedicati alla creatività e alla partecipazione giovanile.

(Il programma completo con le relative location sarà comunicato nei prossimi giorni)

Foggia, 7 maggio 2026